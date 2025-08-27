В Польше призвали Киев извиниться после оскорблений Навроцкого

Отмечается ситуация с активистом и журналистом из Украины Виталием Мазуренко, который сравнил польского лидера с криминальным авторитетом в тюрьме. Ведущая программы потребовала от журналиста извиниться за свои высказывания, указав на то, что он пересек черту. Но Мазуренко не стал этого делать и выдал новую порцию нелицеприятных слов в адрес Навроцкого. При этом Мазуренко обвинил телеведущую в «антиукраинской пропаганде», затем он был отключен от эфира.