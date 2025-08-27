Лебедев назвал крупный склад ВСУ целью мощного удара в Диканьке

В ночь на среду в Полтавской области нанесен массированный удар по одному из крупных складов ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, под удар попал объект противника в поселке Диканька. Согласно сведениям Лебедева, цель атаковали не менее полутора десятков дронов. Зафиксировано три волны атаки БПЛА.
«Три массированных залпа дронов, явно прицельный удар по крупному складу и хабу снабжения», — написал координатор подполья.
Он не исключил, что на попавшем под удар объекте хранились боеприпасы и западная техника ВСУ.
Ранее стало известно о нанесении минушей ночью удара по тренировочному лагерю ВСУ в Черкасской области.