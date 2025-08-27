За склонным к побегу экс-президентом страны БРИКС установлен круглосуточный надзор

Эдуардо Болсонару находится в США с февраля и хвастался тем, что именно он убедил президента США Дональда Трампа ввести 50-процентные пошлины для Бразилии в отместку за дело, возбужденное против Болсонару. Это давление также привело к введению санкций США в отношении судей, рассматривавших это дело, в первую очередь в отношении Мораеса, к которому был применен «закон Магнитского», обычно применяемый к лицам, совершившим серьезные нарушения прав человека. Со своей стороны, во вторник бразильский президент Лула заявил, что Трамп «ведет себя так, как будто его избрали императором мира», и назвал Эдуардо «предателем родины».