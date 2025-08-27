За склонным к побегу экс-президентом страны БРИКС установлен круглосуточный надзор

Бразильский судья распорядился установить круглосуточное наблюдение за «склонным к побегу» экс-президентом страны Жаиром Болсонару. Постоянный надзор был введен после того, как полиция сообщила, что бывший президент подготовил запрос о предоставлении ему убежища в Аргентине.
Судья Верховного суда постановил, что Жаир Болсонару должен находиться под постоянным наблюдением полиции, чтобы помешать бывшему президенту Бразилии сбежать за несколько дней до начала судебного процесса, в результате которого он может быть заключен в тюрьму более чем на 40 лет.
Лидер бразильских ультраправых носит электронную бирку на лодыжке с середины июля и находится под домашним арестом с начала августа, напоминает The Guardian. Но в прошлый понедельник генеральный прокурор попросил верховный суд усилить наблюдение за 70-летним политиком после того, как федеральная полиция сообщила, что экс-президент даже подготовил запрос о предоставлении политического убежища в Аргентине.
В постановлении, вынесенном во вторник, судья Александр де Мораес признал, что существует «риск бегства» бывшего главы государства, и приказал полиции следить за особняком Болсонару в Бразилиа 24 часа в сутки.
Мораес сказал, что офицеры должны быть размещены «незаметно», не входя в дом бывшего президента и не беспокоя соседей.
Судебный процесс, на котором лидер ультраправых и семеро его ближайших помощников, включая высокопоставленных военных офицеров, обвиняются в организации попытки государственного переворота с целью отмены результатов выборов 2022 года, должен начаться в следующий вторник.
В то время как Болсонару отрицает обвинения, многие эксперты-юристы утверждают, что доказательства против него делают обвинительный приговор и суровое наказание практически неизбежными.
Параллельно в Верховном суде рассматривается еще одно дело, по которому Болсонару и его сын, конгрессмен Эдуардо Болсонару, находятся под следствием за попытку воспрепятствовать судебному разбирательству и оказать давление на судей, чтобы те оправдали бывшего президента.
Именно в этом случае Мораес сначала приказал Больсонару носить электронную бирку на лодыжке, а затем поместил его под домашний арест, утверждая, что бывший президент игнорирует приказы суда — например, держаться подальше от социальных сетей, напоминает The Guardian.
В постановлении, вынесенном во вторник, судья Мораес написал, что активность Эдуардо «усиливается» по мере приближения судебного процесса и что его «непрекращающиеся действия, в том числе во время пребывания за границей, указывают на возможность риска бегства со стороны Болсонару».
На прошлой неделе федеральная полиция заявила, что обнаружила в мобильном телефоне Болсонару документ, датированный февралем 2024 года, содержащий проект просьбы о предоставлении политического убежища, адресованный президенту Аргентины Хавьеру Милеи.
Известный конгрессмен от левой Рабочей партии президента Бразилии также обратился в федеральную полицию, заявив, что у него есть информация о том, что Болсонару планирует просить убежища в посольстве США, которое находится недалеко от его особняка.
Эдуардо Болсонару находится в США с февраля и хвастался тем, что именно он убедил президента США Дональда Трампа ввести 50-процентные пошлины для Бразилии в отместку за дело, возбужденное против Болсонару. Это давление также привело к введению санкций США в отношении судей, рассматривавших это дело, в первую очередь в отношении Мораеса, к которому был применен «закон Магнитского», обычно применяемый к лицам, совершившим серьезные нарушения прав человека. Со своей стороны, во вторник бразильский президент Лула заявил, что Трамп «ведет себя так, как будто его избрали императором мира», и назвал Эдуардо «предателем родины».