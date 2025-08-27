Виктор Толоконский высказался о миссии Технопрома и прорыве Новосибирска

Глава Совета директоров «Новосибирск Экспоцентра» Виктор Толоконский на форуме «Технопром-2025» подчеркнул уникальность мероприятия, ориентированного на современные научные достижения и технологии. Он отметил, что Новосибирск, благодаря своей научной базе, способен стать лидером в научно-технологическом прогрессе. Об этом пишет Сиб.фм.
Толоконский считает ключевой задачей форума налаживание партнерства между новосибирской наукой и крупными промышленными компаниями, в том числе мирового уровня, для финансирования исследований и внедрения инноваций. Он также выделил важность привлечения молодежи в сферу естественно-научного и инженерно-технического образования, показав им привлекательность работы с новыми технологиями.
«Технопром-2025» станет началом годовой программы выставок, направленной на поддержание постоянного диалога между наукой, бизнесом и властью.