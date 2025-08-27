Ричмонд
В Казахстане установят новые требования к объектам торговли

Министерство торговли и интеграции подготовило поправки в Правила внутренней торговли, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, предусмотрены изменения и дополнения в Правила внутренней торговли и Правила организации деятельности торговых рынков, требований к содержанию территории, оборудованию и оснащению торгового рынка.

Данные поправки исключат непродуктивных посреднических звеньев в цепочке ценообразования на социально значимые продовольственные товары, а также вводятся новые понятия торгового объекта, временной торговли — розничной торговли товарами, рop-up точки в соответствии с пп. 27 ст. 1 Закона РК «О регулировании торговой деятельности».

Кроме того, отмечают в МТИ, требование по размещению на полочном пространстве не менее 30% от общей торговой площади или полочного пространства будет распространяться и на непродовольственные товары.