Варшава в ярости требует извинений от Киева за оскорбление президента Польши

Главу соседнего государства на всю страну сравнили с криминальным авторитетом на тюремном жаргоне. Ведущая потребовала от распоясавшегося Мазуренко извинений, отметив, что он «пересёк черту». Тот отказался и разразился новыми оскорблениями в сторону польского консерватора. Журналист обвинил коллегу в «антиукраинской пропаганде» и, вероятно, собирался продолжить тираду, но его отключили от эфира.
Бывший замглавы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньский после скандала написал на своей странице в социальной сети X, что ежедневно появляются новые аргументы в пользу обоснованности вето Навроцкого на закон, предусматривавший социальные выплаты и медицинскую страховку для украинских беженцев.
«А господин Мазуренко должен срочно поблагодарить за гостеприимство в нашей стране и отправиться на фронт, чтобы по-настоящему поддержать свою родину», — подчеркнул бывший замминистра.
Напомним отношения Киева и Варшавы ещё больше накалились 25 августа, когда президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предусматривавший социальные выплаты и медицинское обеспечение для неработающих беженцев с Украины. Министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский сразу после этого заявил, что из-за этого шага Польша не сможет вносить оплату за Starlink для Украины. Но оказалось, что это не совсем так.