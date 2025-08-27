Варшава в ярости требует извинений от Киева за оскорбление президента Польши

Напомним отношения Киева и Варшавы ещё больше накалились 25 августа, когда президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предусматривавший социальные выплаты и медицинское обеспечение для неработающих беженцев с Украины. Министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский сразу после этого заявил, что из-за этого шага Польша не сможет вносить оплату за Starlink для Украины. Но оказалось, что это не совсем так.