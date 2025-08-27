Попытка африканских стран подружиться с японскими городами вызвала расистскую реакцию ксенофобии

Попытка укрепить дружбу между Японией и странами Африки превратилась в ксенофобский скандал по поводу миграции после того, как в СМИ появились неточные сообщения о том, что эта схема приведет к «потоку иммигрантов».
Скандал разгорелся после того, как Японское агентство международного сотрудничества (JICA) заявило в этом месяце, что оно назначило четыре японских города «родными городами Африки» для стран-партнеров в Африке: Мозамбика, Нигерии, Ганы и Танзании, пишет The Guardian.
Программа, объявленная по окончании международной конференции по развитию Африки в Иокогаме, будет включать в себя обмен персоналом и мероприятия, направленные на укрепление связей между четырьмя региональными городами Японии — Имабари, Кисарадзу, Сандзе и Нагаи — и африканскими странами.
Освещение событий в СМИ четырех стран и ссылки на статьи на японском языке вызвали негативную реакцию в социальных сетях Японии, а также волну гневных звонков и электронных писем в офисы японских городов.
Некоторые критики, похоже, полагали, что статус «родного города» означает, что людям из африканских стран будет предоставлено специальное разрешение жить и работать в городах-партнерах в Японии.
«Если иммигранты хлынут потоком, кто возьмет на себя ответственность?» — говорилось в одном из сообщений в социальных сетях.
Один пост в соцсети, в котором утверждалось, что власти Кисарадзу «серьезно рассматривают возможность передачи города африканцам», собрал 4,6 миллиона просмотров.
Руководители четырех городов получили тысячи жалоб от сбитых с толку жителей. «Наша команда из 15 чиновников потратила целый день на обработку сотен телефонных звонков и тысяч электронных писем от жителей», — сообщил агентству Франс Пресс представитель администрации Сандзе.
По словам чиновника, с понедельника в город поступило 350 телефонных звонков и 3500 электронных писем, в то время как в Имабари поступило 460 звонков и 1400 электронных писем от жителей, которые спрашивали, принял ли город новую иммиграционную политику, пишет The Guardian.
Главный секретарь кабинета министров Японии Йосимаса Хаяси заявил, что претензии беспочвенны. «У нас нет планов поощрять прием иммигрантов или выдавать специальные визы», — сказал он журналистам.
Города также попытались внести ясность в ситуацию. Мэр Кисарадзу Йосикуни Ватанабе отметил, что город принимал нигерийских спортсменов во время отложенных Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году, добавив, что этот проект не приведет к «приему мигрантов».
Он добавил: «Наши инициативы будут включать сотрудничество в воспитании молодежи на основе дисциплины с помощью бейсбола и софтбола, и это не та программа, которая приведет к переезду или иммиграции».
Мэр Сандзе Рио Такизава утверждает в своем заявлении: «Это неправда, что город обратился с просьбой принять мигрантов или выходцев из Ганы, и город не планирует обращаться с такой просьбой в будущем».
Некоторые объяснили этот протест публикацией в газете «Танзания Таймс» под заголовком «Япония посвящает город Нагаи Танзании». Согласно газете Asahi Shimbun, слово «посвящает» было переведено в социальных сетях на японский язык как «сасагеру», что может быть истолковано как означающее, что город был «принесен в жертву» Танзании.
Правительство Нигерии также, по-видимому, неправильно поняло детали программы, назвав Кисарадзу местом, открытым для «нигерийцев, желающих жить и работать в Японии». Правительство Японии, добавило оно, создаст специальную визовую категорию для квалифицированных специалистов из западноафриканской страны.
Сообщается, что министерство иностранных дел Японии обратилось к правительству Нигерии с просьбой внести исправления, в то время как правительственное агентство JICA заявило, что несколько СМИ опубликовали статьи, содержащие «неточности и потенциально вводящую в заблуждение информацию».
«В настоящее время JICA призывает соответствующие местные СМИ и правительство Африки (в тексте именно так! — Авт.) незамедлительно исправить неточности, содержащиеся в их репортажах», — говорится на веб-сайте агентства.