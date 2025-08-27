Стало известно, какой срок грозит украинцу, обвиняемому в подрыве «Северных потоков»

Гражданину Украины Сергею Кузнецову, который был арестован в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» (СП) в 2022 году, в случае выдачи в ФРГ грозит наказание в виде 15-летнего заключения. Об этом говорится в международном ордере на арест, который есть в распоряжении РИА Новости.