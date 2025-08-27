Ричмонд
Стало известно, какой срок грозит украинцу, обвиняемому в подрыве «Северных потоков»

Гражданину Украины Сергею Кузнецову, который был арестован в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» (СП) в 2022 году, в случае выдачи в ФРГ грозит наказание в виде 15-летнего заключения.

Гражданину Украины Сергею Кузнецову, который был арестован в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» (СП) в 2022 году, в случае выдачи в ФРГ грозит наказание в виде 15-летнего заключения. Об этом говорится в международном ордере на арест, который есть в распоряжении РИА Новости.

15 лет лишения свободы — максимальный срок, который может быть назначен за преступление (я). Кузнецову, согласно ордеру, вменяются три обвинения: антиконституционный саботаж, преднамеренный взрыв, а также разрушение зданий.

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры Германии арестовали в провинции Римини 49-летнего гражданина Украины, который считается участником диверсий на газопроводах СП в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецов, как указывалось, прибыл в Италию на отдых с семьей.

Суд города Болонья назначил заседание на 3 сентября. Сейчас Кузнецов находится в тюрьме Римини.

Читайте по теме: Раскрыты детали задержания Кузнецова по делу о взрывах на «Северных потоках».

