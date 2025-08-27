Европейцы отвергли идею ввода своих войск на Украину

План отправки тысяч военных из Европы на Украину в случае достижения мирного соглашения сталкивается с главным скептиком: европейской общественностью, поделились своей точкой зрения авторы публикации. По мнению обозревателей издания, лидеры вынуждены мириться с неприятным обстоятельством, что многие избиратели не поддерживают любое развертывания войск, которое может подвергнуть их риску.