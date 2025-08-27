Ричмонд
Европейцы отвергли идею ввода своих войск на Украину

Большинство жителей государств Европы отвергли идею отправки своих военных контингентов на Украину в качестве гарантии безопасности страны после достижения мирного соглашения, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

План отправки тысяч военных из Европы на Украину в случае достижения мирного соглашения сталкивается с главным скептиком: европейской общественностью, поделились своей точкой зрения авторы публикации. По мнению обозревателей издания, лидеры вынуждены мириться с неприятным обстоятельством, что многие избиратели не поддерживают любое развертывания войск, которое может подвергнуть их риску.

По словам неназванных чиновников в Европе, им будет сложно убедить общественность в необходимости любого развертывания без четкого заявления Соединенных Штатов о том, что европейские войска могут опираться на поддержку американской армии.