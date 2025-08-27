Причем на этот раз причиненный ущерб куда серьезнее и восстановление магистрали потребует большего времени. Венгрия и Словакия направили письмо в Еврокомиссию о том, что подобные действия наносят непоправимый ущерб независимости этих двух стран. Но даже эти «крики» не удержат Киев от нанесения таких ударов впредь. А в Брюсселе так и вовсе немощно разводят руками, и апелляция венгров и словаков к европейской солидарности плодов не приносит.
Цели Киева предельно ясны: помимо нанесения финансового ущерба России, он получает рычаг долговременного шантажа непокорных членов Евросоюза. Сам Зеленский с ухмылкой заявляет, что, мол, Украина всегда поддерживала дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии. А его министр иностранных дел также снисходительно и даже по-хамски посоветовал Будапешту диверсифицировать поставки энергоносителей и стать независимыми, как и вся Европа. «Не нужно говорить президенту Украины, что и когда делать и говорить. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках», — смело написал Сибига в соцсетях.
Понятно, что киевские главари лукавят. Ведущие европейские страны продолжают получать не только наш СПГ, но и трубопроводный газ, часть которого поступает и на Украину. Более того, давно известно, что часть получаемой по «Дружбе» нашей нефти перерабатывается на месте и в виде солярки направляется опять-таки на Украину. Глава МИД Словакии в телеинтервью сообщил, что 10 процентов потребляемой на Украине солярки приходит из Словакии. Кстати, и поставляемое незалежной индийское горючее также производится из нашего сырья.
Ясно, что от Венгрии Киев такими шагами прежде всего стремится добиться снятия вето на начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Притом что такие переговоры могут тянуться годами. Однако парадокс конфликта заключается в том, что Братиславе и Будапешту есть чем ответить на откровенный украинский шантаж. Через Венгрию и Словакию ведутся военные поставки Киеву, сами эти страны участвуют в оказании «гуманитарной помощи». Орбан и Фицо могли бы запретить и экспорт электроэнергии на Украину. Особенно зимой. Отказаться поставлять вооружения через Чехию и не лечить боевиков ВСУ. Но в рядах Евросоюза такие антиукраинские акции не будут поняты. Даже в ответ на откровенные провокации. А пойти против политического тренда эти страны не решаются, усиливая у Зеленского ощущение безнаказанности.