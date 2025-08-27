Киев чувствует безнаказанность

Ясно, что от Венгрии Киев такими шагами прежде всего стремится добиться снятия вето на начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Притом что такие переговоры могут тянуться годами. Однако парадокс конфликта заключается в том, что Братиславе и Будапешту есть чем ответить на откровенный украинский шантаж. Через Венгрию и Словакию ведутся военные поставки Киеву, сами эти страны участвуют в оказании «гуманитарной помощи». Орбан и Фицо могли бы запретить и экспорт электроэнергии на Украину. Особенно зимой. Отказаться поставлять вооружения через Чехию и не лечить боевиков ВСУ. Но в рядах Евросоюза такие антиукраинские акции не будут поняты. Даже в ответ на откровенные провокации. А пойти против политического тренда эти страны не решаются, усиливая у Зеленского ощущение безнаказанности.