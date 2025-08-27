Ричмонд
Казахстанскую нефть отправляют в Европу без задержек — глава Минэнерго

Казахстан транспортирует по нефтепроводу «Дружба» нефть в Германию.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 27 авг — Sputnik. Казахстанскую нефть поставляют в Европу без задержек, несмотря на сообщения об ударах ВСУ по нефтепроводу «Дружба», заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.

«На сегодняшний момент транзит казахстанской нефти идет без задержек. Нефть сдается в систему Транснефти в нормальном режиме», — ответил Аккенженов на вопрос о поставках в Европу.

Киевский режим атаковал объект, связанный с КТК, после переговоров Путина и Трампа.

Несколько дней назад Украина нанесла несколько ударов беспилотниками по инфраструктуре нефтепровода «Дружба».

Последствия ударов пришлось устранять российским специалистам, из-за чего поставки нефти в Венгрию и Словакию прерывались на двое суток.

Кроме того, в начале года дроны ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», через которую осуществлялся транзит нефти с Кашагана, и Казахстан до сих пор не получил ответа от Украины по этому инциденту.