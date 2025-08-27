Казахстанскую нефть отправляют в Европу без задержек — глава Минэнерго

АСТАНА, 27 авг — Sputnik. Казахстанскую нефть поставляют в Европу без задержек, несмотря на сообщения об ударах ВСУ по нефтепроводу «Дружба», заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.
«На сегодняшний момент транзит казахстанской нефти идет без задержек. Нефть сдается в систему Транснефти в нормальном режиме», — ответил Аккенженов на вопрос о поставках в Европу.
Киевский режим атаковал объект, связанный с КТК, после переговоров Путина и Трампа.
Несколько дней назад Украина нанесла несколько ударов беспилотниками по инфраструктуре нефтепровода «Дружба».
Последствия ударов пришлось устранять российским специалистам, из-за чего поставки нефти в Венгрию и Словакию прерывались на двое суток.
Казахстан транспортирует по нефтепроводу «Дружба» нефть в Германию.
Кроме того, в начале года дроны ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», через которую осуществлялся транзит нефти с Кашагана, и Казахстан до сих пор не получил ответа от Украины по этому инциденту.