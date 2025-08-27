Российские военные ликвидировали танк и до одного отделения пехоты ВСУ в Донецкой Народной Республике, нанеся артиллерийские удары. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Боевую задачу выполнили военнослужащие из группировки войск «Южная». В министерстве уточнили, что в селе Плещеевка был обнаружен пункт временной дислокации ВСУ, а в районе города Константиновка — закрытая огневая позиция украинского танка.
Добавим, на днях глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВС РФ стали заходить на окраины Константиновки и «раздергивать» там украинские формирования.