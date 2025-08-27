Ричмонд
«‎Асам» ВСУ передали раскрашенный под тигра советский истребитель МиГ-29

Словакия передала Украине истребитель МиГ-29UBS с любопытной «тигровой» полосатой окраской. Об этом сообщил телеграм-канал «Военный осведомитель».

Источник: Life.ru

На предоставленном фото в небе летит самолёт с коричнево-жёлтой раскраской. Где именно он был разрисован под тигра, неизвестно. Также неясно, когда этот истребитель попал в руки ВСУ. Но военкоры отмечают, что страна передала украинским «асам» 13 истребителей МиГ-29 ещё в начале 2023 года.

Словакия передаёт Украине самолёты, а потом ВСУ разносят нефтепровод «Дружба», по которому Братислава получает энергоресурсы из РФ. В ответ глава словацкого МИД лишь уговаривает Киев прекратить наносить удары по критически важному для его страны трубопроводу.