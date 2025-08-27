«‎Асам» ВСУ передали раскрашенный под тигра советский истребитель МиГ-29

На предоставленном фото в небе летит самолёт с коричнево-жёлтой раскраской. Где именно он был разрисован под тигра, неизвестно. Также неясно, когда этот истребитель попал в руки ВСУ. Но военкоры отмечают, что страна передала украинским «асам» 13 истребителей МиГ-29 ещё в начале 2023 года.