«Солнцепеки» сожгли лесополосу с позициями ВСУ в Харьковской области

Кадры уничтожения позиций ВСУ в Харьковской области тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер».
По информации источников канала, под удар попали позиции противника в одной из лесополос в районе села Хатнее.
«ТОСы Северян сожгли посадку с позициями ВСУ в Харьковской области», — говорится в публикации.
Сообщается, что российские военные пресекают попытки противника укрепить оборону в районе Хатнего.
Ранее стало известно о нанесении удара по тренировочному лагерю ВСУ в Черкасской области.