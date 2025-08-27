Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Солнцепеки» сожгли лесополосу с позициями ВСУ в Харьковской области

Российские военные пресекают попытки противника укрепить оборону в районе Хатнего.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения позиций ВСУ в Харьковской области тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер».

По информации источников канала, под удар попали позиции противника в одной из лесополос в районе села Хатнее.

«ТОСы Северян сожгли посадку с позициями ВСУ в Харьковской области», — говорится в публикации.

Сообщается, что российские военные пресекают попытки противника укрепить оборону в районе Хатнего.

Ранее стало известно о нанесении удара по тренировочному лагерю ВСУ в Черкасской области.