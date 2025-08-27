Могут ли запретить все мессенджеры в Казахстане и оставить только Aitu

«Я считаю, что здесь дело не в том, кому принадлежит (мессенджер — прим. авт.), вопрос должен не в этом стоять, вопрос должен стоять о соблюдении каких-то продвижений национальных интересов, вопросы информационной безопасности. Сегодня у нас есть ряд мессенджеров, которыми госслужащие злоупотребляют. Мы не говорим, что надо запрещать все мессенджеры. Мы говорим, что служебная информация, которая используется в рамках работы на госслужбе, с ней необходимо осуществлять повышенные меры информационной безопасности. И мы идем к тому, чтобы в служебных целях госслужащие при пересылке каких-то документов, служебной информации, обсуждении служебных вопросов, чтобы пользовались национальным мессенджером», — заявил министр Жаслан Мадиев.