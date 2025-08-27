В Беларуси с 1 сентября произойдут важные изменения: пенсии, базовая ставка, ПДД

Кроме того, в Беларуси с 1 сентября вступят в силу изменения ПДД. Основные изменения ждут водителей средств персональной мобильности (СПМ). Так, уточнено понятие «средство персональной мобильности», а лица на СПМ будут приравнены к велосипедистам. Также вводятся скоростные ограничения: в населенном пункте скорость составит не более 10 км/ч, по велодорожке — не более 25 км/ч. Запрещается движение в пешеходной зоне, закреплена необходимость спешиваться перед пересечением проезжей части. Исключением являются следующие случаи: если движение на велосипедном переезде организовано при помощи специальных транспортных светофоров и при движении на перекрестке по велосипедной дорожке или не далее 1 м от правого края проезжей части, когда это допускается правилами.