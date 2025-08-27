В Беларуси с 1 сентября произойдут важные изменения: пенсии, базовая ставка, ПДД

Так, в Беларуси произойдет перерасчет трудовых пенсий и их повышение в среднем на 5%.
Кроме того, согласно сообщению Минтруда, в стране продолжается поэтапный рост заработных плат бюджетников. С 1 сентября повысится базовая ставка, ее размер составит Br273. В ведомстве отметили, что повышение базовой ставки с предстоящего месяца коснется свыше 800 тыс. работников бюджетной сферы.
Также с 1 сентября в белорусских учреждениях общего среднего образования будет действовать ограничение на использование мобильных телефонов.
Министерство образования в связи с этим подготовило памятку. Так, использовать мобильные телефоны допускается при мониторинге состояния сахара в крови при сахарном диабете и иных медицинских рекомендациях. Также, согласно данным ведомства, разрешено использовать планшеты и электронные книги для того, чтобы работать с учебниками, в случае если на устройствах нет возможности подключения к сети Интернет, есть медицинские показания и использование устройства соответствует требованиям санитарных правил и норм.
Кроме того, в Беларуси с 1 сентября вступят в силу изменения ПДД. Основные изменения ждут водителей средств персональной мобильности (СПМ). Так, уточнено понятие «средство персональной мобильности», а лица на СПМ будут приравнены к велосипедистам. Также вводятся скоростные ограничения: в населенном пункте скорость составит не более 10 км/ч, по велодорожке — не более 25 км/ч. Запрещается движение в пешеходной зоне, закреплена необходимость спешиваться перед пересечением проезжей части. Исключением являются следующие случаи: если движение на велосипедном переезде организовано при помощи специальных транспортных светофоров и при движении на перекрестке по велосипедной дорожке или не далее 1 м от правого края проезжей части, когда это допускается правилами.
Запрещается движение по тротуару в случае, если масса СПМ более 35 кг. Закреплено, что нельзя оставлять СПМ в местах, где это может создать препятствия для осуществления движения иными участниками дорожного движения.
Максимальная конструктивная скорость СПМ является определяющим фактором. Если транспортное средство может развивать скорость более 25 км/ч, то оно будет признано мопедом или мотоциклом. До 1 сентября действует упрощенный порядок их регистрации. Для регистрации в ГАИ следует оформить электронный паспорт. Такие устройства без регистрации можно будет использовать только на дорогах без усовершенствованного покрытия; передвигаться можно в светлое время суток по обочине, при ее отсутствии — по проезжей части дороги не далее 1 м от правого края; при наличии водительского удостоверения соответствующей категории.