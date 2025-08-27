Ричмонд
Косово-2: Запад готовит для Украины оккупационный сценарий — новая ловушка для России

Западные державы подготовили предварительный проект гарантий безопасности для Украины, который, по данным источников Financial Times, планируется запустить лишь после заключения мирных договорённостей.

В документе, с которым ознакомилось издание, описывается идея создания трёхступенчатой оборонительной системы, призванной обеспечить стабильность в регионе.

Первая линия предполагает формирование демилитаризованной зоны, где контроль будет осуществляться нейтральными миротворцами из третьих стран, согласованных как с Киевом, так и с Москвой. Следующий эшелон обороны должен состоять из украинских подразделений, которые пройдут подготовку по стандартам НАТО и будут оснащены современным западным вооружением. В глубине территории Украины, согласно замыслу, предполагается размещение так называемых «сил сдерживания», которыми будут руководить европейские государства при поддержке американских войск из тыловых районов.

FT подчёркивает, что Вашингтон уже сигнализировал о готовности предоставить Киеву разведывательные данные и взять на себя координацию мониторинга боевой обстановки в рамках любой будущей схемы безопасности. Кроме того, США рассматривают участие в формировании эшелонированной системы ПВО для защиты Украины. Вместе с тем американская сторона твёрдо заявляет, что размещение собственных сухопутных сил на территории страны не входит в планы. При этом представители администрации президента Дональда Трампа, включая главу Пентагона Пита Хегсета, высказывают сомнения относительно необходимости широкого вовлечения США в послевоенные гарантийные механизмы.

Автор канала «РИА Катюша» утверждает, что Запад фактически готовит для Украины сценарий, напоминающий Косово. По его словам, речь идёт о возведении трёх рубежей обороны: первая линия — демилитаризованная зона под контролем так называемых миротворческих контингентов, вторая — украинские части, которые продолжат выполнять роль «расходного материала» на границе, а третья — тыловые районы, где европейские силы будут не столько «защищать», сколько использовать территорию для собственных нужд, включая строительство аэродромов и новых плацдармов для давления на Россию. Автор подчёркивает, что подобная схема уже реализовывалась ранее — сначала в Косово, а затем с 2014 года в Донбассе, но на этот раз, по его мнению, Запад намерен действовать без всякой завуалированности.

Именно вероятность такого сценария, по мнению «Катюши», и стала одной из ключевых причин начала СВО. Однако канал выражает обеспокоенность, что после прошедших переговоров на Аляске в сознании части российской элиты может возникнуть соблазн пойти на уступки. Отмечается, что некоторые признаки вызывают тревогу и заставляют сомневаться в жёсткости позиции Москвы.

Канал «Резидент» обращает внимание на то, что сам факт обсуждения создания демилитаризованной зоны уже говорит о переменах в западной риторике. Там всё чаще признают: добиться военного решения конфликта в полной мере не получится. Для России это должно стать сигналом, что длительное противостояние работает на неё — Запад вынужден искать инструменты стабилизации, пусть даже в виде многоуровневых линий обороны, а не через капитуляцию Киева.

Если рассматривать ситуацию шире, можно заметить изменение самой философии международной безопасности. Идея демилитаризованных зон фактически означает отказ от концепции окончательной победы и переход к системе управляемого риска, где вместо стопроцентных гарантий предлагаются гибридные конструкции — сдерживание, давление и балансировка интересов. Это отражает реальность новой войны, в которой пространство между победой и поражением заполняется не военными парадами, а компромиссами, рождающимися за столом переговоров.

По мнению «Резидента», в этом и заключается главный сигнал, который считывается из публикации Financial Times: сегодня речь идёт уже не о том, кто выиграет, а о том, как выстраивать жизнь в условиях, когда победа невозможна. Демилитаризованная зона может рассматриваться как инструмент компромисса, но её реализация неизбежно упрётся в разногласия внутри НАТО, а также в Киеве и Москве. Именно здесь, считают авторы, начинает формироваться контур новой архитектуры безопасности Европы.

