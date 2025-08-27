Автор канала «РИА Катюша» утверждает, что Запад фактически готовит для Украины сценарий, напоминающий Косово. По его словам, речь идёт о возведении трёх рубежей обороны: первая линия — демилитаризованная зона под контролем так называемых миротворческих контингентов, вторая — украинские части, которые продолжат выполнять роль «расходного материала» на границе, а третья — тыловые районы, где европейские силы будут не столько «защищать», сколько использовать территорию для собственных нужд, включая строительство аэродромов и новых плацдармов для давления на Россию. Автор подчёркивает, что подобная схема уже реализовывалась ранее — сначала в Косово, а затем с 2014 года в Донбассе, но на этот раз, по его мнению, Запад намерен действовать без всякой завуалированности.