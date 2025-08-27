Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн начали переговоры в Астане

Официальную торжественную церемонию встречи глав государств транслировали в мессенджерах.

Источник: Акорда

АСТАНА, 27 авг — Sputnik. Переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна начались после торжественной церемонии встречи, сообщили в Акорде.

Токаев и Король Абдалла II представили друг другу членов делегаций, начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны Казахстана и Иордании.

Далее главы государств направились в зал переговоров.

Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн находится в Астане с официальным визитом. Он прибыл накануне, в аэропорту его встречал президент Казахстана.