Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн начали переговоры в Астане

АСТАНА, 27 авг — Sputnik. Переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна начались после торжественной церемонии встречи, сообщили в Акорде.
Токаев и Король Абдалла II представили друг другу членов делегаций, начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны Казахстана и Иордании.
Далее главы государств направились в зал переговоров.
Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн находится в Астане с официальным визитом. Он прибыл накануне, в аэропорту его встречал президент Казахстана.