Посол назвал отношения России и Финляндии плачевными

«Что касается российско-финляндских отношений, то здесь ситуация по-прежнему крайне плачевная. Многие проблемы только усугубляются. Контакты по-прежнему разорваны, граница закрыта, идет активное освоение финской территории натовцами и американцами, в стране продолжается военная истерия и сгущается атмосфера маккартизма и так далее», — заявил посол на встрече с членами финских общественных организаций «Наапурисеура» и «Общество Каллио-Валлила — Россия». Текст выступления размещен на сайте посольства.
Глава дипмиссии отметил, что в информационном пространстве начинают появляться высказывания о необходимости начинать думать о том, как Россия и Финляндия «будут жить после урегулирования украинского конфликта». Посол выразил уверенность, что диалог и прагматичное сотрудничество между Россией и Финляндией возобновятся на равноправной взаимоуважительной основе.
«Думаю, что рано или поздно политическая элита в Хельсинки поймет, что нынешняя ситуация не отвечает интересам Финляндии. Россия умеет ждать. Многое здесь, конечно, зависит от настроений в обществе. К сожалению, оно сейчас находится под непрерывным информационным прессингом антироссийской пропаганды, блокирующей любые мнения, не совпадающие с “рекомендованными взглядами” на обстановку в мире», — сказал Кузнецов.
Посол добавил, что традиционный финский прагматизм и трезвомыслие никуда не делись, многим людям нужно время для осознания объективных фактов.