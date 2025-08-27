Посол назвал отношения России и Финляндии плачевными

«Думаю, что рано или поздно политическая элита в Хельсинки поймет, что нынешняя ситуация не отвечает интересам Финляндии. Россия умеет ждать. Многое здесь, конечно, зависит от настроений в обществе. К сожалению, оно сейчас находится под непрерывным информационным прессингом антироссийской пропаганды, блокирующей любые мнения, не совпадающие с “рекомендованными взглядами” на обстановку в мире», — сказал Кузнецов.