Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Илья Штокман покинул пост заммэра Нижнего Новгорода

На его место назначен Сергей Егоров.

Источник: Тг-канал Юрия Шалабаева

Илья Штокман покинул пост первого замглавы администрации Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Телеграм-канале. По его словам, эту должность займет Сергей Егоров, который ранее работал в качестве исполняющего обязанности.

— Под руководством Егорова успешно реализованы многие проекты: разработана и внедрена система мониторинга исполнения национальных проектов; внедрен муниципальный инвестиционный стандарт; организована работа по выявлению неформальной занятости, повышению уровня зарплат, погашению налоговой задолженности, — сказал Шалабаев.

Илья Штокман ушел на СВО три года назад. Как отметил мэр, за это время благодаря работе первого заместителя на передовой удалось решить множество важных для бойцов вопросов.