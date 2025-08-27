Илья Штокман покинул пост заммэра Нижнего Новгорода

Илья Штокман покинул пост первого замглавы администрации Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Телеграм-канале. По его словам, эту должность займет Сергей Егоров, который ранее работал в качестве исполняющего обязанности.
— Под руководством Егорова успешно реализованы многие проекты: разработана и внедрена система мониторинга исполнения национальных проектов; внедрен муниципальный инвестиционный стандарт; организована работа по выявлению неформальной занятости, повышению уровня зарплат, погашению налоговой задолженности, — сказал Шалабаев.
Илья Штокман ушел на СВО три года назад. Как отметил мэр, за это время благодаря работе первого заместителя на передовой удалось решить множество важных для бойцов вопросов.