Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отмечает день рождения

В официальных обращениях подчеркивается его вклад в развитие дальневосточной столицы и отмечаются профессиональные успехи на посту градоначальника. Сергею Анатольевичу желают крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых достижений в работе на благо Хабаровска, а также личного счастья и благополучия.