Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отмечает день рождения

В среду, 27 августа, день рождения отмечает мэр города Хабаровска Сергей Анатольевич Кравчук. Городские власти, коллеги и жители направляют главе города самые искренние поздравления и пожелания. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В официальных обращениях подчеркивается его вклад в развитие дальневосточной столицы и отмечаются профессиональные успехи на посту градоначальника. Сергею Анатольевичу желают крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых достижений в работе на благо Хабаровска, а также личного счастья и благополучия.
«Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, оптимизмом и плодотворной работой на благо нашего общего дома — города Хабаровска», — говорится в поздравлении администрации города.
Традиционно в этот день мэр принимает официальные поздравления от представителей власти, общественных деятелей и горожан.