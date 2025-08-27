Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отмечает день рождения

Сергею Анатольевичу желают крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

Источник: администрация Хабаровска

В среду, 27 августа, день рождения отмечает мэр города Хабаровска Сергей Анатольевич Кравчук. Городские власти, коллеги и жители направляют главе города самые искренние поздравления и пожелания. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В официальных обращениях подчеркивается его вклад в развитие дальневосточной столицы и отмечаются профессиональные успехи на посту градоначальника. Сергею Анатольевичу желают крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых достижений в работе на благо Хабаровска, а также личного счастья и благополучия.

«Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, оптимизмом и плодотворной работой на благо нашего общего дома — города Хабаровска», — говорится в поздравлении администрации города.

Традиционно в этот день мэр принимает официальные поздравления от представителей власти, общественных деятелей и горожан.