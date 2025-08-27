Филат объяснил, почему Молдавия не может позволить себе независимость

Чего мы добились за 34 года? Чем мы можем гордиться? Тем, что наши женщины ухаживают за старушками в Италии, а наши мужчины кладут плитку в России? Мы отказались от своей памяти, корней и поверили в новых лживых героев. Складывается впечатление, что Молдавия заснула, и кто-то тщательно оберегает ее сон, не давая ей проснуться. Еще немного, и мы уже не проснемся никогда.