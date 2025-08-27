Ричмонд
Кредитное рейтинговое агентство появится в Союзном государстве

Эксперты уверены, что наличие собственной платформы снизит зависимость от политически мотивированных оценок и поддержит развитие союзного финансового рынка.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Кредитное рейтинговое агентство Союзного государства (КРАСГ) будет создано в Беларуси и России, сообщается на сайте Постоянного Комитета СГ.

Предложение о формировании данного международного финансово-аналитического института было поддержано на заседании Посткома, которое состоялось накануне. Отмечается, что агентство будет проводить оценку суверенных кредитных рейтингов с заинтересованными ведомствами.

«Наличие собственной платформы непредвзятой оценки финансовой устойчивости окажет содействие расширению кредитования взаимной торговли и увеличению объемов инвестиций между дружественными государствами», — говорится в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что появление КРАСГ снизит зависимость Беларуси и России от политически мотивированных оценок других рейтинговых агентств и поддержит развитие общего финансового рынка Союзного государства.

Ранее оценку кредитоспособности Беларуси давали западные агентства Fitch, Moody’s, S&P и другие. Некоторые из них приостановили выставления рейтингов из-за отсутствия данных.

Суть подобных рейтингов — оценить, насколько надежны гособлигации какой-либо страны, можно ли выдавать кредиты ее правительству и так далее.

