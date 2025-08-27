Кредитное рейтинговое агентство появится в Союзном государстве

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Кредитное рейтинговое агентство Союзного государства (КРАСГ) будет создано в Беларуси и России, сообщается на сайте Постоянного Комитета СГ.
Предложение о формировании данного международного финансово-аналитического института было поддержано на заседании Посткома, которое состоялось накануне. Отмечается, что агентство будет проводить оценку суверенных кредитных рейтингов с заинтересованными ведомствами.
«Наличие собственной платформы непредвзятой оценки финансовой устойчивости окажет содействие расширению кредитования взаимной торговли и увеличению объемов инвестиций между дружественными государствами», — говорится в сообщении.
Эксперты подчеркивают, что появление КРАСГ снизит зависимость Беларуси и России от политически мотивированных оценок других рейтинговых агентств и поддержит развитие общего финансового рынка Союзного государства.
Ранее оценку кредитоспособности Беларуси давали западные агентства Fitch, Moody’s, S&P и другие. Некоторые из них приостановили выставления рейтингов из-за отсутствия данных.
Суть подобных рейтингов — оценить, насколько надежны гособлигации какой-либо страны, можно ли выдавать кредиты ее правительству и так далее.