Травников открыл «Технопром-2025» в новосибирском Экспоцентре

Мероприятие собрало тысячи гостей, оно объединяет науку, технику, бизнес и власть.

Глава региона Андрей Травников открыл форум «Технопром-2025» в Новосибирске, подчеркнув важность связи между наукой, кадрами и индустрией.

«Уважаемые дамы и господа, уважаемые земляки, дорогие гости, рад всех приветствовать на 12-м “Технопроме-2025”! Технопром этого года проходит под заголовком “Наука кадры, индустрия”, — сказал глава регина.

Спикер отметил, что форум направлен на решение актуальных задач, связанных с новыми национальными проектами, инициированными Президентом. Участники церемонии включали академиков и представителей Общественной палаты.

Выставка организована по тематическим «кварталам», с нововведением в виде площадки «Технологический калейдоскоп», а также впервые все 89 субъектов РФ представляют свои достижения в «Аллее регионов».