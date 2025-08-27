Какое оружие покажет Китай на параде во время визита Путина

По данным Bloomberg, КНР вкладывает значительные средства на обновление вооруженных сил. Китай обеспечивает оружием не только себя, но и многие страны мира. По экспорту вооружения страна занимает четвертое место в мире. По уровню используемых и разрабатываемых новых технологий Китай соперничает с США и Россией. Китайские конструкторы считаются одними из ведущих разработчиков гиперзвукового оружия.