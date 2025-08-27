Какое оружие покажет Китай на параде во время визита Путина

Авиационные достижения
Во время парада Китай с гордостью продемонстрирует свою авиационную технику. В пресс-службе Народной освободительной армии Китая (НОАК) рассказали, что в программу показа включены сотни истребителей, бомбардировщиков и высокоточных ракет, пишет РБК.
Информагентство «Синьхуа» (Xinhua) сообщило, что боевые самолеты пролетят над площадью Тяньаньмэнь в боевых порядках, чтобы показать, как действуют интегрированные формирования, нацеленные на ранее оповещение и взаимодействие с силами ПВО, ВМС и ВВС.
По данным газеты South China Morning Post (SCMP), гости и участники парада увидят:
- истребитель-невидимку J-35, который называют китайским ответом на американский F-35;
- истребитель пятого поколения J-20;
- обновленные версии китайских тяжёлых истребителей J-20A и J-20S;
- палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-600;
- палубный истребитель J-15;
- новую модификацию транспортного самолета Y-20B;
- самолет раннего предупреждения и управления KJ-500A;
- самолеты радиоэлектронной и противолодочной борьбы J-16D, Y-9Z, Y-9LG и Y-9QF.
Премьера дрона-невидимки
South China Morning Post (SCMP) предполагает, что Китай представит на параде новый ударный беспилотник-невидимку FH-97. Такое заключение журналисты сделали на основе опубликованных в Сети снимков репетиции парада. На фото запечатлен дрон, закрытый чехлом, который транспортируют на прицепе за военным автомобилем.
FH-97 — революционный беспилотник. Он способен выполнять функцию сопровождения боевого самолета, оснащен датчиками наблюдения и может вести бой с самолетами противника. В Китае утверждают, что дебют дрона позволит утверждать, что китайская армия стала первой в мире, имеющей на вооружении БПЛА такого типа.
Ракетное оружие
Bloomberg, чтобы заранее узнать, какое оружие Китай представит на параде, предложил военным аналитикам рассмотреть спутниковые снимки, сделанные в дни проведения репетиций военного марша в Пекине.
На фото, по данным издания, — «десятки единиц оружия». Эксперты компании Open Nuclear Network определили по очертаниям на снимках бронетехнику, системы противовоздушной обороны, артиллерийские орудия, ракетные установки, крылатые ракеты, БПЛА.
Аналитик Таньань Сюй считает, что КНР представит беспилотник Feihong FH-97. На снимках он заметил твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты DF-41, предназначенные для доставки ядерных зарядов. Bloomberg обращает внимание на то, что дальность DF-41 превышает 15 тысяч км, а это значит, что они способны нанести удар по территории США.
Под защитными чехлами аналитик по очертаниям угадал сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету DF-100, которая способна поражать наземные и морские движущиеся цели и оснащаться как обычными, так и ядерными боеголовками. Впервые новинку представили на параде в КНР в 2019 году, пишет РБК.
Что еще известно о вооружении, которое будет представлено на параде
На брифинге в Пекине представитель организаторов парада У Зик заявил, что на площади Тяньаньмэнь будет представлена техника и вооружение отечественного производства, сообщает RTVI со ссылкой на Bloomberg. Он уточнил, что армия Китая покажет свою стратегическую мощь с помощью демонстрации танков, истребителей, беспилотников, гиперзвукового оружия.
По данным Bloomberg, КНР вкладывает значительные средства на обновление вооруженных сил. Китай обеспечивает оружием не только себя, но и многие страны мира. По экспорту вооружения страна занимает четвертое место в мире. По уровню используемых и разрабатываемых новых технологий Китай соперничает с США и Россией. Китайские конструкторы считаются одними из ведущих разработчиков гиперзвукового оружия.
Не исключено, что в программу поездки российского лидера в Китай будут включены переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и американским президентом Дональдом Трампом. В конце июля республиканец заявлял, что его пригласили в Китай.