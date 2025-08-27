КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Независимость Молдавии предана властями республики, который отдали страну в руки ЕС в обмен на кредиты и обещания, утверждает лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
Та независимость, о которой мы мечтали — независимость сильного, процветающего государства, уважаемого всеми соседями, — предана нынешней властью. Вместо укрепления суверенитета Санду и партия «Действие и солидарность» сдали нашу страну в руки иностранных бюрократов из Брюсселя. Они променяли Молдавию на обещания и кредиты, превращая ее в служанку евросоюзных недополитиков.
По его словам, режим пытается стереть молдавскую самобытность, навязать чуждые ценности, переписать историю.
«Это не путь к свободе — это новая форма рабства. Подлинная независимость нами была обретена в 1944 году, когда наша земля была освобождена от румынской оккупации, принесшей нам неисчислимые страдания. Это освобождение позволило нам строить свои школы, развивать свой язык и культуру в братской семье народов, в союзном государстве. Уверен, так будет и впредь», — подчеркнул Шор.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.