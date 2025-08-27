Токаев и король Абдалла II провели переговоры в расширенном составе

«Мы высоко ценим Вашу искреннюю приверженность укреплению двусторонних отношений. Хотел бы особо отметить Ваше мудрое и дальновидное лидерство, а также исключительную роль в обеспечении мира и стабильности как в регионе, так и на глобальном уровне. Благодаря Вашим усилиям Иордания стала оплотом стабильности на Ближнем Востоке. Ваш неизменный курс на поддержание диалога и взаимодействия позволил укрепить авторитет Королевства на международной арене. С теплотой вспоминаю свой первый официальный визит в качестве Президента Казахстана в Иорданское Хашимитское Королевство в феврале этого года. Уверен, что Ваш сегодняшний визит придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству, укрепит связи и откроет путь к новому этапу взаимодействия», — отметил президент.