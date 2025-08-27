Токаев и король Абдалла II провели переговоры в расширенном составе

«Мы высоко ценим Вашу искреннюю приверженность укреплению двусторонних отношений. Хотел бы особо отметить Ваше мудрое и дальновидное лидерство, а также исключительную роль в обеспечении мира и стабильности как в регионе, так и на глобальном уровне. Благодаря Вашим усилиям Иордания стала оплотом стабильности на Ближнем Востоке. Ваш неизменный курс на поддержание диалога и взаимодействия позволил укрепить авторитет Королевства на международной арене. С теплотой вспоминаю свой первый официальный визит в качестве Президента Казахстана в Иорданское Хашимитское Королевство в феврале этого года. Уверен, что Ваш сегодняшний визит придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству, укрепит связи и откроет путь к новому этапу взаимодействия», — отметил президент.
Глава государства отметил, что Казахстан и Иорданию объединяют не только политические и экономические интересы, но и многовековые духовные ценности — общая религия, традиции толерантности и взаимного уважения. По его словам, обе страны показали миру пример мирного сосуществования культур и конфессий, а также их вклада в развитие человечества.
«Сегодняшняя встреча подтверждает нашу общую приверженность укреплению сотрудничества и углублению двусторонних связей в различных сферах. Итогом наших предыдущих переговоров стало подписание ряда важных соглашений и меморандумов. Убежден, что сегодняшние договоренности, а также их успешная реализация послужат прочной основой для расширения партнерства между нашими странами», — сказал король Иордании.
Токаев напомнил, что в ходе переговоров в Аммане стороны договорились довести объем взаимной торговли до $500 млн. Казахстан, в частности, готов поставить на иорданский рынок 60 наименований несырьевой продукции на сумму около $250 млн.
Президент также отметил перспективность сотрудничества национальной компании «Казатомпром» с Иорданской уранодобывающей компанией (JUMCO) в сфере атомной энергетики.
Кроме того, он проинформировал иорданскую делегацию о казахстанских инициативах по развитию международной транспортно-логистической сети и предложил совместно рассмотреть проекты интермодальных перевозок между Центральной Азией и Ближним Востоком.
По словам главы государства, значительный потенциал для взаимодействия имеется также в сельском хозяйстве, туризме и цифровых технологиях.
Иорданская сторона, в свою очередь, выразила готовность поделиться опытом в сферах медицины, фармацевтики, халал-индустрии и оборонного производства.
Также сообщалось о планах авиакомпании Royal Jordanian в следующем году открыть прямые авиарейсы между Амманом и Алматы, что создаст дополнительные возможности для взаимодействия граждан и деловых кругов.
Отдельное внимание было уделено развитию культурно-гуманитарного сотрудничества, включая совместные научные исследования и установление партнерств между вузами двух стран.