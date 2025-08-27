Ричмонд
Представители оппозиции в День независимости возложили цветы к памятнику Штефану чел Маре

Представители оппозиционных сил Молдовы отмечают, что от провозглашенной 34 года назад независимости республики остались только даты в календаре.

Источник: Telegram / Партия социалистов РМ

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. В 34-ю годовщину независимости Молдовы цветы к памятнику господарю Штефану чел Маре в центре Кишинева возложили представители оппозиционных сил страны.

Представители Патриотического блока отметили, что сегодня День независимости — уже не про сплочённость и патриотизм, и это вызывает сожаление.

«День независимости изначально задумывался как праздник, вдохновляющий любовь к Родине, патриотизм и единство молдавского народа. 27 августа стал днём основания современного, нейтрального и суверенного молдавского государства. Однако, к сожалению, сегодня День независимости — уже не про сплочённость и патриотизм. Этим национальным праздником пользуется диктаторский, репрессивный режим», — отметили представители блока.

Они подчеркнули, что правящий в стране режим «разделил общество на “хороших” и “плохих” людей, расколол народ, посеял вражду между молдаванами, захватил правосудие и государственные учреждения, уничтожил независимую прессу, преследует своих граждан». Кроме того, в настоящее время в Молдове налицо отказ от суверенитета «в пользу чужих геополитических интересов, в пользу иностранных лидеров, которые приезжают сюда как в свою колонию и диктуют нам нашу внутреннюю политику», — подчеркнули представители блока, призвав на предстоящих парламентских выборах «положить конец жёлтой диктатуре».

Многочисленной колонной к памятнику молдавскому господарю в День независимости пришли представители оппозиционного блока «Победа». Они также выразили мнение, что правящий в стране режим «продает наш суверенитет Брюсселю за бесценок, пытаются превратить Республику в полигон НАТО, унижая свой народ и предавая память тех, кто боролся за нашу свободу».

«К большому сожалению, этот праздник остался только в календаре. В реальной жизни преступная политика PAS шаг за шагом уничтожает независимость нашей страны. Из свободного демократического государства Молдова превратилась в униженное, полностью зависимое, отказавшееся от суверенитета и нейтралитета», — отметил депутат парламентской группы «Победа» Вадим Фотеску.

Оппозиционеры подчеркнули, что силовые структуры, Конституционный суд и Центризбирком страны «подчинены ручному управлению», что не позволяет говорить о Республике Молдова как о демократическом государстве.

«Они уничтожают наш язык, переписывая Конституцию. Готовы превратить нашу землю в плацдарм для военных действий по указке Брюсселя. Пытаются заставить нас отказаться от веры, переписать историю и навязать новому поколению своих “героев” — тех, от кого наши предки когда-то защищали страну», — отметила представитель блока, мэр Оргеева Татьяна Кочу.

Независимость Республики Молдова была провозглашена 27 августа 1991 года голосами 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя «верховной властью в стране».

Республика Молдова отмечает 34 года своей независимости: 27 августа 1991 года в Молдавской ССР было созвано Великое национальное собрание, в результате которого парламент проголосовал за принятие Декларации о независимости — документа, объявившего суверенитет Молдавии и факт выхода республики из состава СССР. Первой — спустя несколько часов после принятия документа — независимость Молдовы признала Румыния.

