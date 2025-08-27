Представители оппозиции в День независимости возложили цветы к памятнику Штефану чел Маре

Они подчеркнули, что правящий в стране режим «разделил общество на “хороших” и “плохих” людей, расколол народ, посеял вражду между молдаванами, захватил правосудие и государственные учреждения, уничтожил независимую прессу, преследует своих граждан». Кроме того, в настоящее время в Молдове налицо отказ от суверенитета «в пользу чужих геополитических интересов, в пользу иностранных лидеров, которые приезжают сюда как в свою колонию и диктуют нам нашу внутреннюю политику», — подчеркнули представители блока, призвав на предстоящих парламентских выборах «положить конец жёлтой диктатуре».