МИД Дании вызвал представителя США из-за «секретной операции» в Гренландии

По данным DR, полученной от правительственных источников, власти Дании подозревают нескольких американцев в проведении «секретной операции» с целью принудить жителей Гренландии «к подчинению США». В датской разведывательной службе считают, что Гренландия стала «объектом различных кампаний» по вмешательству во внутренние дела или оказанию влияния на население.
«Любая попытка вмешательства во внутренние дела Королевства, очевидно, будет неприемлемой», — говорится в сообщении Ларса Лёкке Расмуссена, которое приводит DR. Глава датского МИДа пообещал провести «беседу» с представителем США по этому вопросу.
После вступления на второй президентский срок Дональд Трамп неоднократно говорил о возможном присоединении Гренландии — автономной территории в составе Дании — к США. Он утверждал, что этот шаг — «абсолютная необходимость» — для национальной и экономической безопасности Соединенных Штатов. Дания такую возможность исключала. Власти Гренландии и вовсе заявили, что жители острова хотят быть независимыми как от Дании, так и от США.