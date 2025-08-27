МИД Дании вызвал представителя США из-за «секретной операции» в Гренландии

После вступления на второй президентский срок Дональд Трамп неоднократно говорил о возможном присоединении Гренландии — автономной территории в составе Дании — к США. Он утверждал, что этот шаг — «абсолютная необходимость» — для национальной и экономической безопасности Соединенных Штатов. Дания такую возможность исключала. Власти Гренландии и вовсе заявили, что жители острова хотят быть независимыми как от Дании, так и от США.