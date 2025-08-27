Команду мэра Краснодара усилили свежими кадрами

По итогам внеочередного заседания городской Думы в мэрии Краснодара произошли кадровые перестановки. Депутаты одобрили кандидатов на два руководящих поста в городской администрации. Ими стали Денис Малюков и Дарья Семендяева, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
На внеочередном заседании городской Думы Краснодара депутаты поддержали кандидатуру Дениса Малюкова для назначения на пост руководителя управления по делам молодежи. Заседание под председательством Веры Галушко было посвящено кадровым вопросам.
Денис Малюков является уроженцем станицы Отрадная Краснодарского края. Он получил высшее образование в Кубанском государственном университете, где освоил специальности в сфере государственного управления и юриспруденции.
Его профессиональная биография тесно связана с молодежной политикой. Свой путь он начал в 2015 году в краснодарском Центре молодежной политики. С 2017 года занимал позицию главного специалиста в управлении по делам молодежи, а в 2020 году перешел в департамент внутренней политики на должность заместителя начальника отдела.
С 2021 года он работал в управлении по делам молодежи, где последовательно занимал должности заместителя начальника и начальника отдела реализации молодежных программ.
Также депутаты городской Думы Краснодара на внеочередном 94-м заседании утвердили кандидатуру Дарьи Семендяевой на пост руководителя управления культуры администрации краевого центра.
Дарья Семендяева является коренной краснодаркой. В 2020 году она завершила обучение в Санкт-Петербургском государственном институте культуры по направлению «Режиссура театрализованных представлений и праздников» и получила степень бакалавра. В 2025 году она стала магистром Кубанского государственного университета по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Ее профессиональный путь в сфере культуры начался в 2015 году. За время карьеры Семендяева занимала позиции режиссера в Центре культуры Краснодара, работала заместителем директора Информационно-методического центра города, а также возглавляла краснодарский Центр культурных инициатив.
На момент назначения Дарья Семендяева занимала должность заместителя начальника отдела организационно-правовой и кадровой работы в управлении культуры администрации Краснодара.