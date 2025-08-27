Команду мэра Краснодара усилили свежими кадрами

Его профессиональная биография тесно связана с молодежной политикой. Свой путь он начал в 2015 году в краснодарском Центре молодежной политики. С 2017 года занимал позицию главного специалиста в управлении по делам молодежи, а в 2020 году перешел в департамент внутренней политики на должность заместителя начальника отдела.