Павел Деревянко находится в базе «Миротворца»

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский актер Павел Деревянко внесен в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Источник: РИА "Новости"

На сайте указано, что актер попал в списки в октябре 2023 года из-за поддержки действий России на Украине.

В 2012 году вышел комедийный фильм «Ржевский против Наполеона», где Деревянко и Владимир Зеленский исполнили главные роли.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован.