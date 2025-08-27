Павел Деревянко находится в базе «Миротворца»

«Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован.