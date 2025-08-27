Ричмонд
Эксперт раскрыл, почему ЕС тормозит отправку военных на Украину

Страны Европы ограничиваются финансированием работы военно-промышленных предприятий Украины, но не отправляют на помощь украинцам своих военных, потому что у них недостаточно средств и есть сомнения в безопасности военнослужащих. Об этом политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание на то, что деятельность «коалиции желающих» пока связана только с обсуждениями способов сдерживания России. По словам политолога, на самом деле ни одна из стран Евросоюза не намерена «подставлять своих военнослужащих» под российские снаряды.

Безпалько напомнил, что сейчас европейские государства играют существенную роль в развитии украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Он отметил, что с финансовой точки зрения поддержка военных предприятий и ракетостроения на Украине — самый выгодный для европейцев вариант противостояния России.

«Размещение даже 10-тысячного или 20-тысячного контингента, то есть пары дивизий, где-нибудь на границе — это несколько миллиардов долларов или евро в год. А где брать такие деньги европейцам?» — объяснил эксперт.

Безпалько также напомнил о недавнем заявлении главы правительства Германии Фридриха Мерца, которое подтверждает его вывод о нехватке финансов в Европе. Канцлер признал, что бюджет ФРГ не в состоянии поддерживать социальные расходы. Причина дефицита средств — экономический спад и возросшие военные расходы.

Страны Европы продолжают спорить о целесообразности размещения военных «коалиции желающих» на Украине. Многие государства отказываются отправлять военнослужащих для поддержки Киева. По оценке главы Ассоциации ВС Германии полковника Андре Вюстнера, «коалиция желающих» должна разместить на Украине десятки тысяч бойцов в составе миротворческой миссии. Он добавил, что европейские армии уже отмечают дефицит кадров и техники, так что реализовать инициативу будет крайне сложно.

