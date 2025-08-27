Страны Европы ограничиваются финансированием работы военно-промышленных предприятий Украины, но не отправляют на помощь украинцам своих военных, потому что у них недостаточно средств и есть сомнения в безопасности военнослужащих. Об этом политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал «Ленте.ру».