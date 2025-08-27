Ричмонд
Дефицит бюджета Челябинска на текущий год составляет уже 3,6 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Доступ

Напомним, 27 августа депутаты Гордумы увеличили расходную часть на 867,1 млн рублей.

Таким образом, общий объем доходов на сегодняшний день составляет 67,9 млрд, расходов — 71,5 млрд. Дефицит — 3,6 млрд.

Что касается сегодняшних изменений, то деньги направят на увеличение фонда оплаты труда в подведомственных учреждениях (на зарплаты бюджетников, которые с 1 июля проиндексированы на 6%), проведение ремонта, благоустройства и реконструкции спортивных учреждений. Также выделена субсидия мини-футбольному клубу «Южный Урал».

Кроме того, средства выделены на мероприятия муниципальных программ по реализации государственной политики в системе образования и «сохранение и развитие культуры города». Еще одно направление, куда будут направлены бюджетные деньги — субсидия, связанная с возмещением расходов на проезд студентов.