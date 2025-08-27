Дефицит бюджета Челябинска на текущий год составляет уже 3,6 млрд рублей

Напомним, 27 августа депутаты Гордумы увеличили расходную часть на 867,1 млн рублей.
Таким образом, общий объем доходов на сегодняшний день составляет 67,9 млрд, расходов — 71,5 млрд. Дефицит — 3,6 млрд.
Что касается сегодняшних изменений, то деньги направят на увеличение фонда оплаты труда в подведомственных учреждениях (на зарплаты бюджетников, которые с 1 июля проиндексированы на 6%), проведение ремонта, благоустройства и реконструкции спортивных учреждений. Также выделена субсидия мини-футбольному клубу «Южный Урал».
Кроме того, средства выделены на мероприятия муниципальных программ по реализации государственной политики в системе образования и «сохранение и развитие культуры города». Еще одно направление, куда будут направлены бюджетные деньги — субсидия, связанная с возмещением расходов на проезд студентов.