Дефицит бюджета Челябинска на текущий год составляет уже 3,6 млрд рублей

Кроме того, средства выделены на мероприятия муниципальных программ по реализации государственной политики в системе образования и «сохранение и развитие культуры города». Еще одно направление, куда будут направлены бюджетные деньги — субсидия, связанная с возмещением расходов на проезд студентов.