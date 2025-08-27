Ричмонд
Поддержка медработников на Кубани: новая программа субсидирования ипотеки

Губернатор Краснодарского края запустил беспрецедентную программу поддержки медицинских работников, выделив на её реализацию 750 миллионов рублей из краевого бюджета. Основная цель программы — решение кадрового вопроса в городских медицинских учреждениях через улучшение жилищных условий специалистов.

Источник: Администрация Краснодарского края

Участниками программы могут стать врачи различных специальностей, средний медицинский персонал (фельдшеры, медицинские сестры), водители скорой медицинской помощи.

Ключевое требование к участникам — обязательство отработать не менее 5 лет в медицинском учреждении города после получения субсидии. Это условие обеспечивает эффективность программы и долгосрочную стабильность кадрового состава.

Первые итоги программы демонстрируют её востребованность:

Более 100 медицинских работников уже получили поддержку;

Размер единовременной выплаты составляет 1,5 миллиона рублей;

Программа способствует как привлечению новых специалистов, так и удержанию опытных кадров.

— Благодаря этой поддержке специалисты получают возможность улучшить свои жилищные условия. Программа помогает привлекать новых сотрудников и сохранять опытных специалистов, — прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.