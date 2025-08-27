Поддержка медработников на Кубани: новая программа субсидирования ипотеки

Участниками программы могут стать врачи различных специальностей, средний медицинский персонал (фельдшеры, медицинские сестры), водители скорой медицинской помощи.
Ключевое требование к участникам — обязательство отработать не менее 5 лет в медицинском учреждении города после получения субсидии. Это условие обеспечивает эффективность программы и долгосрочную стабильность кадрового состава.
Первые итоги программы демонстрируют её востребованность:
Более 100 медицинских работников уже получили поддержку;
Размер единовременной выплаты составляет 1,5 миллиона рублей;
Программа способствует как привлечению новых специалистов, так и удержанию опытных кадров.
— Благодаря этой поддержке специалисты получают возможность улучшить свои жилищные условия. Программа помогает привлекать новых сотрудников и сохранять опытных специалистов, — прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.