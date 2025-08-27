Ричмонд
Аксенов оценил ситуацию с топливом на АЗС Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Ситуация с топливом в Крыму стабилизируется, на большинстве заправок бензин Аи-95 уже появился, сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью «России 24».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, дефицит вызван логистическими проблемами, однако, в течение месяца ситуация должна выровняться.

«У нас напряжения по 95-му бензину действительно были из-за логистики. Три завода на юге России действительно ограниченно выпускали объем 95-го бензина. Наверное, где-то и по стране такие вещи были. Тем не менее, эта ситуация носит временный характер, преодолимый. На сегодняшний день на большинстве заправок Республики Крым топливо есть», — подчеркнул он.

И уточнил, что из-за трудностей повышена и стоимость продукта, по сравнению с тем же Краснодарским краем. Но и вопрос ценовой политики глава Крыма пообещал решить в 30-дневный срок.

Ранее министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако «данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС».

