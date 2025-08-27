Эксперт объяснил, почему Залужный решился на комплимент России

Валерий Залужный, который сейчас является послом Украины в Лондоне, заявил, что считает российскую военную школу одной из самых передовых в мире. Он признался, что во время своей службы в армии хотел учиться в Москве, и добавил, что на Украине разработчики оружия и военные не могут официально использовать труды российских ученых, но без этой основы сложно модернизировать украинскую военную школу, пишет «Инфо 24».