Эксперт объяснил, почему Залужный решился на комплимент России

Валерий Залужный, который сейчас является послом Украины в Лондоне, заявил, что считает российскую военную школу одной из самых передовых в мире. Он признался, что во время своей службы в армии хотел учиться в Москве, и добавил, что на Украине разработчики оружия и военные не могут официально использовать труды российских ученых, но без этой основы сложно модернизировать украинскую военную школу, пишет «Инфо 24».
По мнению Перенджиева, комплимент Залужного в сторону России — ход спецслужб США и Британии. Эксперт считает, что Залужному создают имидж человека, который якобы способен признавать сильные стороны противника, что может вызвать симпатию Кремля. Это сигнализирует о том, что у Запада появился «новый план», в котором, скорее всего, не предусмотрено участие Владимира Зеленского и его соратников.
«Суть этого плана заключается в урегулировании украинского кризиса без участия нынешнего главы киевского режима. То есть у них действительно есть желание прекратить боевые действия и есть желание замириться с Россией», — заявил политолог.
Эксперт считает, что Запад интересует не только урегулирование конфликта, но и совместные военные разработки, сотрудничество в научной сфере, сфере высшего военного образования.
Политолог уточнил, что Залужного в США и Великобритании, скорее всего, не рассматривают как кандидата на пост президента Украины, но предполагают, что он мог бы сыграть позитивную роль миротворца в диалоге с Россией.
«Я думаю, что новым президентом Украины не станет ни Порошенко*, ни Пинчук, ни Кличко. Новым главой государства, скорее всего, будет женщина, а Залужный займет должность министра обороны или секретаря Совета национальной безопасности Украины», — предположил Перенджиев.
Ранее британское издание The Guardian назвало Валерия Залужного серьезной фигурой, способной составить конкуренцию Владимиру Зеленскому. Газета уточнила, что бывший главком ВСУ старательно избегает открытой политической конфронтации, но имеет высокий рейтинг одобрения и имидж успешного военачальника.
На предложение войти в состав команды Владимира Зеленского в ноябре 2024 года Валерий Залужный ответил отказом, но пообещал не выступать против него публично. Кроме того, посол Украины в Великобритании заявил, что сообщит заранее о своем решении бороться за пост президента, если оно возникнет.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму