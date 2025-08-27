Вольфович: несмотря на мирные инициативы Беларуси, уровень военных угроз вокруг страны только нарастает

«Мы видим, как в разных уголках мира вспыхивают военные конфликты. XXI век насыщен такими нехорошими событиями. Не исключение и обстановка, которая складывается вокруг нашей страны. Беларусь находится в центре Европейского континента. Поэтому все процессы, которые сегодня происходят в мире, они затрагивают и нашу республику. Мы видим, к сожалению, что уровень военных угроз только нарастает вокруг нашей страны, несмотря на те мирные инициативы, мирные предложения, которые звучат из уст главы государства, исходят от Республики Беларусь, но, к сожалению, повисают в воздухе и остаются без ответов наших европейских соседей. Деструктивная риторика в отношении нашей страны также сегодня нарастает. И мы видим от европейских соседей только какие-то недоброжелательные шаги в отношении нашей страны. Нас обвиняют в том, что мы представляем угрозу для Европейского континента, как бы это смешно ни звучало», — сказал Александр Вольфович.