Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вольфович: несмотря на мирные инициативы Беларуси, уровень военных угроз вокруг страны только нарастает

27 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на мирные инициативы Беларуси, уровень военных угроз вокруг нашей страны только нарастает. Об этом журналистам заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время посещения ряда предприятий Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Комсомольская правда

«Мы видим, как в разных уголках мира вспыхивают военные конфликты. XXI век насыщен такими нехорошими событиями. Не исключение и обстановка, которая складывается вокруг нашей страны. Беларусь находится в центре Европейского континента. Поэтому все процессы, которые сегодня происходят в мире, они затрагивают и нашу республику. Мы видим, к сожалению, что уровень военных угроз только нарастает вокруг нашей страны, несмотря на те мирные инициативы, мирные предложения, которые звучат из уст главы государства, исходят от Республики Беларусь, но, к сожалению, повисают в воздухе и остаются без ответов наших европейских соседей. Деструктивная риторика в отношении нашей страны также сегодня нарастает. И мы видим от европейских соседей только какие-то недоброжелательные шаги в отношении нашей страны. Нас обвиняют в том, что мы представляем угрозу для Европейского континента, как бы это смешно ни звучало», — сказал Александр Вольфович.

Он также отметил, что Беларусь не ставит во главу угла вопросы милитаризации, увеличения численности Вооруженных Сил. «Мы видим, как вооружаются вооруженные силы Польши и прибалтийских государств, какая риторика звучит с их стороны в наш адрес. Не прекращаются попытки дестабилизации обстановки в стране, с подачи, опять же, западных кураторов нашими беглыми», — подчеркнул государственный секретарь.

На Государственный секретариат Совета безопасности возложена задача по контролю выполнения задач по вопросам обеспечения поставки новых образцов вооружения в Вооруженные Силы и другие военные организации нашего государства. «Цель моего сегодняшнего визита — посмотреть, как складывается обстановка на одном из предприятий в системе Государственного военно-промышленного комитета», — добавил Александр Вольфович.