Вольфович: несмотря на мирные инициативы Беларуси, уровень военных угроз вокруг страны только нарастает

«Мы видим, как в разных уголках мира вспыхивают военные конфликты. XXI век насыщен такими нехорошими событиями. Не исключение и обстановка, которая складывается вокруг нашей страны. Беларусь находится в центре Европейского континента. Поэтому все процессы, которые сегодня происходят в мире, они затрагивают и нашу республику. Мы видим, к сожалению, что уровень военных угроз только нарастает вокруг нашей страны, несмотря на те мирные инициативы, мирные предложения, которые звучат из уст главы государства, исходят от Республики Беларусь, но, к сожалению, повисают в воздухе и остаются без ответов наших европейских соседей. Деструктивная риторика в отношении нашей страны также сегодня нарастает. И мы видим от европейских соседей только какие-то недоброжелательные шаги в отношении нашей страны. Нас обвиняют в том, что мы представляем угрозу для Европейского континента, как бы это смешно ни звучало», — сказал Александр Вольфович.
Он также отметил, что Беларусь не ставит во главу угла вопросы милитаризации, увеличения численности Вооруженных Сил. «Мы видим, как вооружаются вооруженные силы Польши и прибалтийских государств, какая риторика звучит с их стороны в наш адрес. Не прекращаются попытки дестабилизации обстановки в стране, с подачи, опять же, западных кураторов нашими беглыми», — подчеркнул государственный секретарь.
На Государственный секретариат Совета безопасности возложена задача по контролю выполнения задач по вопросам обеспечения поставки новых образцов вооружения в Вооруженные Силы и другие военные организации нашего государства. «Цель моего сегодняшнего визита — посмотреть, как складывается обстановка на одном из предприятий в системе Государственного военно-промышленного комитета», — добавил Александр Вольфович.