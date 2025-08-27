Ричмонд
Худрук, ветеран-афганец и деятель культуры: названы имена почетных граждан Воронежа

Троим воронежцам в 2025 году будет присвоено звание Почетного гражданина города. Соответствующее решение было принято на очередном заседании гордумы в среду, 27 августа.

Итак, почетными гражданами стали: бывший руководитель городского управления культуры Иван Чухнов, и.о. ректора Воронежского института искусств и худрук Камерного театра Сергей Карпов, а также Владимир Михайленко — полковник в отставке, летчик и ветеран афганской войны.

За Карпова по итогам тайного голосования было отдано 29 из 29 голосов, за Чухнова — 28, за Михайленко — 27 голосов.

Звание «Почетный гражданин Воронежа» присваивают известным воронежским политикам, общественным деятелям, ветерамнам, деятелям культуры и искусства и т. д. с 1993 года.

В 2024 году почетными гражданами столицы Черноземья стали: герой России Юрий Анохин, главврач онкологического диспансера Иван Мошуров и заместитель начальника Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-лейтенант Александр Нагалин.