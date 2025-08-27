Кремль заявил о обсуждении повышения уровня представителей Москвы и Киева

24 августа министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью NBC News заявил, что Москва предложила повысить уровень делегаций на переговорах в Стамбуле, чтобы «обсудить конкретные вопросы, которые необходимо довести до сведения» Путина и Зеленского. По его словам, делегации Москвы и Киева «встречались и будут встречаться в Стамбуле». «В прошлый раз, когда наши делегации встречались в Стамбуле, мы предложили создать три рабочие группы, в том числе по политическим вопросам. “Прошло уже больше месяца, а ответа от украинской стороны нет”, — сказал Лавров.