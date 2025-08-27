Кремль заявил о обсуждении повышения уровня представителей Москвы и Киева

«Точных сроков пока назвать не не можем. Эта работа продолжается, и мы считаем, она должна продолжаться, потому что любые другие контакты на высоком или высшем уровне должна быть хорошо подготовлена», — сказал он.
Идея повышения уровня представителей украинской и российской сторон обсуждалась во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трама, сообщал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, речь идет о тех представителях, которые участвуют в прямых переговорах Москвы и Киева.
Путин и Трамп поговорили по телефону в ночь на 19 августа, во время переговоров американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими союзниками в Белом доме.
24 августа министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью NBC News заявил, что Москва предложила повысить уровень делегаций на переговорах в Стамбуле, чтобы «обсудить конкретные вопросы, которые необходимо довести до сведения» Путина и Зеленского. По его словам, делегации Москвы и Киева «встречались и будут встречаться в Стамбуле». «В прошлый раз, когда наши делегации встречались в Стамбуле, мы предложили создать три рабочие группы, в том числе по политическим вопросам. “Прошло уже больше месяца, а ответа от украинской стороны нет”, — сказал Лавров.
Позднее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что согласования повышения уровня делегаций сторон на будущих переговорах на данный момент нет. «Исходим из того, что необходимо соответствующее согласование между российской и украинской сторонами. Пока его нет», — сказала она.
Лавров утверждал, что Москва не отказывается ни от каких форматов переговоров с Киевом, ни от двусторонних, ни от трехсторонних. главное, чтобы многосторонние форматы организовывали не ради того, «чтобы на утро кто-то писал в газетах, или вечером показывал по телевизору, или судачил в соцсетях», а для того, чтобы «шаг за шагом, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступеньки, готовить саммиты».
