Началось действие 50%-ных пошлин США против Индии за покупку нефти из РФ

В США начали действовать 50%-ные пошлины на ряд индийских товаров. Мера введена администрацией Дональда Трампа в ответ на отказ Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. Под тарифы попали одежда, ювелирные изделия, обувь и мебель, однако исключения сделали для топлива, фармацевтики и металлов. Стороны пытались прийти к соглашению, но переговоры провалились, а индийский премьер Наренда Моди четыре раза проигнорировал звонки Трампа. Теперь Индия переориентирует поставки на другие рынки.