Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 27 августа: главное

Владимир Путин активно готовится к визиту в Китай и мероприятиям Восточного экономического форума.
Президент будет во Владивостоке, 5 сентября состоится пленарное заседание. До этого состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведется подготовка.
Кремль готовит график двусторонних встреч Путина на полях саммита ШОС и его визита в Китай, он будет опубликован по готовности.
Российско-китайские контакты на высшем уровне, а также международные контакты на полях этого визита всегда чрезвычайно важны, всегда являются для нас приоритетной темой.
Кремль не стал конкретизировать, планируется ли встреча Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «на полях» саммита ШОС в Китае.
Кремль не стал комментировать возможность визита Трампа в Китай и его встречи там с Путиным.
Россия высоко ценит миротворческие усилия президента США по урегулированию на Украине.
Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие и посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов. Мы считаем, что эти усилия очень важны и действительно способны помочь в урегулировании.
На Аляске состоялся содержательный, конструктивный разговор между президентами РФ и США, Кремль высоко оценивает его результаты.
Действительно, затрагивались различные вопросы, связанные с украинским регулированием, в продолжение той работы, которую ведет российская сторона, и в продолжение тех миротворческих усилий, которые предпринимает Трамп и члены его администрации.
Тема гарантий безопасности важнейшая в украинском урегулировании, но публичный разговор на этот счет вреден для общей результативности.
Россия негативно относится к возможности размещения на Украине военных из Европы.
Не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО.
Руководители переговорных групп РФ и Украины находятся в контакте, Кремль пока не может назвать точных сроков нового раунда.
Российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно мирными политико-дипломатическими средствами.
Контакты на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, чтобы был результат.
Владимир Путин всегда занимает очень ответственную позицию, поэтому российские войска наносят удары исключительно по военным целям.
Эта позиция президента — она сохраняется и будет сохраняться, безусловно, дальше.
Кремль отказался комментировать заявления белорусского лидера Александра Лукашенко об обсуждении возможной атаки ракетным комплексом «Орешник» по центру Киева.
Президент Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию. Наши вооруженные силы — они наносят удары по военным и околовоенным целям.
27 августа Владимир Путин проведет совещание с членами правительства. В течение дня продолжатся рабочие встречи уже закрытого, непубличного характера.