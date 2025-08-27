Радий Хабиров встретился с зампремьер-министра правительства Беларуси

Радий Хабиров отметил, что подобные встречи партнеры проводят регулярно.
— Они позволяют нам оперативно решать вопросы, которые возникают при реализации совместных проектов, корректировать планы, актуализировать Дорожную карту, которая касается взаимодействия в самых разных отраслях, — сообщил глава республики.
Радий Фаритович добавил, что стороны продолжают сотрудничать в сферах науки, промышленности, аграрного сектора, туризма, культуры. В скором времени делегация Башкортостана примет участие в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая пройдет этой осенью.
— Беларусь остается нашим главным внешнеэкономическим партнером, — написал глава Башкирии. — Работаем дальше.