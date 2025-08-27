Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров встретился с зампремьер-министра правительства Беларуси

Сегодня в Уфе глава Башкортостана встретился с зампремьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем. Об этом он рассказал в соцсетях.

Источник: t.me/radiyhabirov

Радий Хабиров отметил, что подобные встречи партнеры проводят регулярно.

— Они позволяют нам оперативно решать вопросы, которые возникают при реализации совместных проектов, корректировать планы, актуализировать Дорожную карту, которая касается взаимодействия в самых разных отраслях, — сообщил глава республики.

Радий Фаритович добавил, что стороны продолжают сотрудничать в сферах науки, промышленности, аграрного сектора, туризма, культуры. В скором времени делегация Башкортостана примет участие в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая пройдет этой осенью.

— Беларусь остается нашим главным внешнеэкономическим партнером, — написал глава Башкирии. — Работаем дальше.