Посольство России в Бельгии заявило о попытках украинизации Молдавии

Визит глав МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в Кишинёв демонстрирует попытки ЕС стремительно украинизировать Молдавию, говорится в заявлении посольства России в Брюсселе.

Источник: Reuters

«Молдавию стремительно украинизируют, лишая её остатков суверенитета и навязывая прямой протекторат Евросоюза», — говорится в комментарии в Telegram-канале дипмиссии.

Там отметили, что в ходе визита в Кишинёв отрабатывалась повестка дальнейшего разрыва многогранных связей Молдавии с Россией и форсирования включения страны в евро-атлантические структуры.

Всё это делается в преддверии сентябрьских парламентских выборов для влияния на их итоги, подчеркнули в российском посольстве.

«Речь идёт о вмешательстве во внутренние дела Молдавии и попытках искусственно повлиять на её… выбор вопреки настроениям большинства населения», — заключили в дипмиссии.

Ранее депутат от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер в беседе с RT заявила, что решение по главе Гагаузии Евгении Гуцул было принято лидерами ЕС, которые продвигают президента Молдавии Майю Санду и партию PAS.

