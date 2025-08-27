«Молдавию стремительно украинизируют, лишая её остатков суверенитета и навязывая прямой протекторат Евросоюза», — говорится в комментарии в Telegram-канале дипмиссии.
Там отметили, что в ходе визита в Кишинёв отрабатывалась повестка дальнейшего разрыва многогранных связей Молдавии с Россией и форсирования включения страны в евро-атлантические структуры.
Всё это делается в преддверии сентябрьских парламентских выборов для влияния на их итоги, подчеркнули в российском посольстве.
«Речь идёт о вмешательстве во внутренние дела Молдавии и попытках искусственно повлиять на её… выбор вопреки настроениям большинства населения», — заключили в дипмиссии.
Ранее депутат от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер в беседе с RT заявила, что решение по главе Гагаузии Евгении Гуцул было принято лидерами ЕС, которые продвигают президента Молдавии Майю Санду и партию PAS.