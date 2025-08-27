Навстречу парламентским выборам: ЦИК Молдовы завершила регистрацию кандидатов

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Центризбирком (ЦИК) Молдовы завершил 26 августа регистрацию электоральных кандидатов на предстоящих в сентябре очередных парламентских выборов.
До настоящего времени зарегистрированным считается 21 электоральный конкурент:
- Партия «Действие и солидарность» (PAS);
- Партия «Демократия дома»;
- Независимый кандидат Андрей Нэстасе;
- Партия «Коалиция за единство и благополучие» (CUB);
- Партия «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE);
- Независимый кандидат Олеся Стамате;
- Партия «Движение “Респект Молдова”;
- Партия “Молдавская национальная партия”;
- Партия “Европейская социал-демократическая партия” (PSDE);
- Избирательный блок “Патриотический блок социалистов, коммунистов, Сердце и Будущее Молдовы” (BEP);
- Избирательный блок “Альтернатива”;
- Блок “Вместе”;
- Партия “Либеральная партия” (PL);
- Блок “Блок национального единства”;
- Партия “Лига городов и общин” (LOC);
- Партия “Альянс за союз румын” (AUR);
- Независимый кандидат Виктория Сандуца;
- Партия “Альянс “Молдовений”;
- Партия “Христианско-социальный союз Молдовы”;
- Независимый кандидат Татьяна Крецу;
- Партия “Наша партия”.
У партий и электоральных блоков ест время до 18 сентября, чтобы внести изменения и дополнения в состав кандидатов в депутаты.
Кроме того, Центризбиркому предстоит повторно рассмотреть заявку партии Moldova mare на участие в выборах, так как Апелляционная палата Кишинева во вторник удовлетворила ходатайство политсилы об обжаловании решения ЦИК, отказавшей ей в участии в выборах.
В то же время Современная демократическая партия Молдовы (PDMM), которой также было отказано в регистрации для участия в выборах, объявила о подаче жалобы в Генеральную прокуратуру на Службу информации и безопасности (СИБ), Агентство государственных услуг (АГУ) и ЦИК.
Выборы в парламент Молдовы намечены на 28 сентября этого года. Избирательная кампания стартует 29 августа.