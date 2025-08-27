Ричмонд
Навстречу парламентским выборам: ЦИК Молдовы завершила регистрацию кандидатов

Пока список кандидатов для участия в парламентских выборах в Молдове включает 21 пункт, но это число может измениться.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Центризбирком (ЦИК) Молдовы завершил 26 августа регистрацию электоральных кандидатов на предстоящих в сентябре очередных парламентских выборов.

До настоящего времени зарегистрированным считается 21 электоральный конкурент:

  • Партия «Действие и солидарность» (PAS);
  • Партия «Демократия дома»;
  • Независимый кандидат Андрей Нэстасе;
  • Партия «Коалиция за единство и благополучие» (CUB);
  • Партия «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE);
  • Независимый кандидат Олеся Стамате;
  • Партия «Движение “Респект Молдова”;
  • Партия “Молдавская национальная партия”;
  • Партия “Европейская социал-демократическая партия” (PSDE);
  • Избирательный блок “Патриотический блок социалистов, коммунистов, Сердце и Будущее Молдовы” (BEP);
  • Избирательный блок “Альтернатива”;
  • Блок “Вместе”;
  • Партия “Либеральная партия” (PL);
  • Блок “Блок национального единства”;
  • Партия “Лига городов и общин” (LOC);
  • Партия “Альянс за союз румын” (AUR);
  • Независимый кандидат Виктория Сандуца;
  • Партия “Альянс “Молдовений”;
  • Партия “Христианско-социальный союз Молдовы”;
  • Независимый кандидат Татьяна Крецу;
  • Партия “Наша партия”.

У партий и электоральных блоков ест время до 18 сентября, чтобы внести изменения и дополнения в состав кандидатов в депутаты.

Кроме того, Центризбиркому предстоит повторно рассмотреть заявку партии Moldova mare на участие в выборах, так как Апелляционная палата Кишинева во вторник удовлетворила ходатайство политсилы об обжаловании решения ЦИК, отказавшей ей в участии в выборах.

В то же время Современная демократическая партия Молдовы (PDMM), которой также было отказано в регистрации для участия в выборах, объявила о подаче жалобы в Генеральную прокуратуру на Службу информации и безопасности (СИБ), Агентство государственных услуг (АГУ) и ЦИК.

Выборы в парламент Молдовы намечены на 28 сентября этого года. Избирательная кампания стартует 29 августа.