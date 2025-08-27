В Крыму открыли памятник Стефану III Великому

БАХЧИСАРАЙ (Крым), 27 авг — РИА Новости. Памятник правителю Молдавского княжества и полководцу Стефану III Великому открыли в Бахчисарайском районе Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Культурно-образовательного центра Молдавии в России.
«Памятный бюст великому воеводе и одному из самых выдающихся правителей Молдавского княжества Стефану чел Маре установлен по случаю Дня независимости Молдовы и призван увековечить его память и вклад в защиту территории Крыма», — сказали в пресс-службе.
Памятник установлен по инициативе молдавской диаспоры на территории Благовещенского мужского пещерного монастыря на горе Мангуп и представляет собой бронзовый бюст высотой более метра. Он изготовлен молдавским скульптором.
«Установка бюста Стефану III Великому — это ответ молдавской диаспоры в России властям Молдовы, которые санкционируют сносы памятников героям Великой Отечественной войны, и сигнал всем своим землякам дома о необходимости помнить об истинных героях», — подчеркнули в пресс-службе.
Как передает корреспондент РИА Новости, в открытии памятника приняли участие лидеры молдавской диаспоры в России, власти Крыма, представители Русской православной церкви.
В комментарии РИА Новости врио председателя общественного совета Культурно-образовательного центра Молдавии в России Григорий Кожокару заявил, что памятник Стефану Великому является символом независимости Молдавии тех времен и символом дружбы с Россией. «Именно Стефан был одним из главных борцов за дружественные отношения с российской землей. Стефан считал, что Россия есть единственный надежный и правильный партнер», — сказал Кожокару.
По его словам, Стефан заложил принципы, которые показывают, что Молдавия может развиваться только в дружбе с Россией.
Стефан чел Маре (Стефан III Великий) — выдающийся государственный деятель, полководец и святой Молдавии. Правил 47 лет (1457−1504). Один из самых видных правителей Молдавского княжества. Его правление стало золотым веком молдавской государственности, характеризующимся развитием культуры и защитой православной веры перед лицом внешних угроз, а также стремительным развитием молдавско-российских отношений.
Стефан III Великий в 1472 году женился на Марии Мангупской, дочери правителя православного государства Феодоро (Мангупского княжества), что находилось на территории современного Крыма. Брак Марии и Стефана укрепил военно-политический союз двух княжеств перед лицом турецкой угрозы.