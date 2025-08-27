В Крыму открыли памятник Стефану III Великому

В комментарии РИА Новости врио председателя общественного совета Культурно-образовательного центра Молдавии в России Григорий Кожокару заявил, что памятник Стефану Великому является символом независимости Молдавии тех времен и символом дружбы с Россией. «Именно Стефан был одним из главных борцов за дружественные отношения с российской землей. Стефан считал, что Россия есть единственный надежный и правильный партнер», — сказал Кожокару.