Андрей Травников встретился с зарубежными делегациями форума «Технопром»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поприветствовал иностранных участников XII Международного форума технологического развития «Технопром». Встреча стала традиционным событием деловой программы форума. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.
В этом году к постоянным участникам форума из Беларуси присоединились руководители академий наук Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Глава региона отметил, что «Технопром» помогает выстраивать прочные связи между научными и образовательными организациями разных стран.
— Я и мои коллеги, со своей стороны, готовы поддержать такой серьёзный, обстоятельный подход и оказать содействие для выстраивания сотрудничества в образовательной и научной сфере как с организациями Новосибирской области, так и с Российской академией наук, — подчеркнул Андрей Травников.
В области работает 22 университета, где обучаются более 100 тысяч студентов, в том числе почти 10 тысяч иностранцев. Действуют около 50 научных институтов, завершается строительство установки «Сибирский кольцевой источник фотонов», первые эксперименты на которой начнутся уже в конце года.