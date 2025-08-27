Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде и области в канун сентябрьских мероприятий усилят меры безопасности

Обеспечение комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области в День знаний и других массовых мероприятий, которые пройдут в сентябре, обсудили сегодня на заседании регионального оперативного штаба.

Источник: РИА "Новости"

Провел совещание губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона напомнил, что, помимо Дня знаний, в котором примут участие более 470 000 школьников и студентов, в сентябре — с 4-го по 6-е в областной столице будет проходить IV молодежный фестиваль #ТриЧетыре, 6—7 сентября Волгоград отметит День города, 4—25 сентября в Волгоградской области пройдет финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» и Всероссийской игры «Семейная зарница». Кроме того, 13—14 сентября на территории 26 сельских и городских поселений Волгоградской области состоятся выборы в органы местного самоуправления.

Каждое из этих мероприятий объединит большое количество участников и гостей, в том числе из других государств, и потребует дополнительных мер для обеспечения комплексной безопасности. Как подчеркнул Андрей Бочаров, особое внимание будет уделено антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности и пожарной безопасности задействованных в мероприятиях административных объектов, объектов транспорта, жизнедеятельности, мест массового пребывания людей.

Уже сейчас в ведомствах и службах, обеспечивающих общественный порядок, проводятся необходимые тренировки и инструктажи, разработаны и доведены для исполнителей алгоритмы действий по организации мер комплексной безопасности в ходе Дня знаний, единого дня голосования и других массовых мероприятий.

«Наша общая задача — сделать так, чтобы все намеченные к проведению на территории Волгоградской области мероприятия прошли в плановом, штатном режиме, спокойно, организованно, без происшествий», — сказал, обращаясь к участникам совещания, Андрей Бочаров.

Выслушав их доклады о проделанной работе по повышению уровня комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области, глава региона поставил ряд задач. В дни массовых мероприятий в состояние повышенной готовности должны быть приведены все силы и средства.

Будет организовано дежурство представителей органов власти, казачьих и народных дружин, волонтеров и добровольцев. Также губернатор поручил профильным ведомствам уделить особое внимание организации автобусных перевозок групп детей и информационно-разъяснительной работе с населением.