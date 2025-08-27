В Волгограде и области в канун сентябрьских мероприятий усилят меры безопасности

Глава региона напомнил, что, помимо Дня знаний, в котором примут участие более 470 000 школьников и студентов, в сентябре — с 4-го по 6-е в областной столице будет проходить IV молодежный фестиваль #ТриЧетыре, 6—7 сентября Волгоград отметит День города, 4—25 сентября в Волгоградской области пройдет финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» и Всероссийской игры «Семейная зарница». Кроме того, 13—14 сентября на территории 26 сельских и городских поселений Волгоградской области состоятся выборы в органы местного самоуправления.