Правительство Германии приняло законопроект о новой форме военной службы

«Кабинет министров одобрил законопроект о модернизации военной службы. Законопроект направлен на укрепление регулярных и резервных сил бундесвера в целях противодействия текущим угрозам безопасности», — говорится в сообщении правительства страны.
Отмечается, что новая военная служба будет добровольной до тех пор, пока это возможно. В случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей для добровольной службы правительство ФРГ может с согласия бундестага вернуть обязательную воинскую повинность.
Законопроект предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учёта будут возвращены, модернизированы и оцифрованы.