Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Германии приняло законопроект о новой форме военной службы

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Правительство Германии сообщило, что принял законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе.

Источник: © РИА Новости

«Кабинет министров одобрил законопроект о модернизации военной службы. Законопроект направлен на укрепление регулярных и резервных сил бундесвера в целях противодействия текущим угрозам безопасности», — говорится в сообщении правительства страны.

Отмечается, что новая военная служба будет добровольной до тех пор, пока это возможно. В случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей для добровольной службы правительство ФРГ может с согласия бундестага вернуть обязательную воинскую повинность.

Законопроект предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учёта будут возвращены, модернизированы и оцифрованы.