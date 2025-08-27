Правительство Германии приняло законопроект о новой форме военной службы

Отмечается, что новая военная служба будет добровольной до тех пор, пока это возможно. В случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей для добровольной службы правительство ФРГ может с согласия бундестага вернуть обязательную воинскую повинность.