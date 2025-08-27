Защита Усманова подала иск о клевете к Совету ЕС

Адвокат бизнесмена Йоахим Штайнхефель пояснил, что ЕС при введении санкций в отношении Усманова опирается на непроверенные данные из прессы, «даже если автор отказывается от своих слов, в том числе в суде». Множество публикаций, в которых приводилась неподтвержденная информация о бизнесмене, уже были удалены или исправлены по решению судов, отметил юрист.