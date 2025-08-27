Ричмонд
Защита Усманова подала иск о клевете к Совету ЕС

Адвокат основателя холдинга USM Алишера Усманова обратился в суд с иском о клевете к Совету Европейского союза. Об этом сообщает Euronews.

Источник: РИА "Новости"

Адвокат бизнесмена Йоахим Штайнхефель пояснил, что ЕС при введении санкций в отношении Усманова опирается на непроверенные данные из прессы, «даже если автор отказывается от своих слов, в том числе в суде». Множество публикаций, в которых приводилась неподтвержденная информация о бизнесмене, уже были удалены или исправлены по решению судов, отметил юрист.

Штайнхефель подчеркнул, что Совет ЕС нарушает права Усманова. «В демократическом обществе, построенном на принципе верховенства закона, никто — ни государство, ни ЕС — не должен стоять выше закона», — сказал он.

В иске, поданном в Федеральный суд в Карлсруэ, не оспаривается сам санкционный список. Истец требует запретить Совету ЕС распространять оспариваемые высказывания в будущем.

В феврале Усманов выиграл суд против немецкого издания Tagesspiegel. Газете запретят распространять «целый ряд ложных утверждений» о предпринимателе, которые использовались в качестве обоснований санкций ЕС против него.