Губернатор обсудил с участниками СВО их инициативы во время встречи в музее ВДВ

На встрече также присутствовали ветераны Великой Отечественной и Афганской войн. Приняли участие в беседе вице-губернатор Дмитрий Маслов, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов и мэр Воронежа Сергей Петрин. Встреча состоялась накануне, 26 августа. Так как локацией для встречи стал недавно открывшийся музей Воздушно-десантных войск, то первым делом Александр Гусев, военнослужащие, ветераны и другие гости осмотрели здание. Многие участники встречи отметили, что впервые посетили музей ВДВ и представленная экспозиция (включающая больше 400 предметов и интерактивные тренажеры) произвела на них большое впечатление. Между тем, как отметили в областном правительстве, начиная с момента открытия, то есть за неполные три месяца, музей ВДВ принял больше 15 тысяч посетителей. Детали масштабной подготовительной работы, предшествовавшей открытию музея, Александр Гусев раскрыл во время общего чаепития.
Также глава региона выразил признательность всем собравшимся за проявленную стойкость и героизм на поле боя. Особо обратил губернатор во время беседы на важность всесторонней поддержки участников СВО и их семей. Сейчас в воронежском регионе реализуются 57 мер такой поддержки. Это помощь в обучении, лечении, трудоустройстве и психологической реабилитации. Одной из ключевых своих задач в областном правительстве называют адаптацию ветеранов СВО к мирной жизни. Именно в этом направлении работают проекты «Будем жить и “Вместе рядом”. Для помощи участникам СВО также задействовали социальных координаторов, они обеспечивают адресную помощь — уже оказано более 46 тысяч услуг. Ну и, конечно, активно в Воронежской области реализуют программу “Герои Земли Воронежской”. Как отметил Александр Гусев, с ее помощью участники Специальной военной операции смогут не только получить хорошую работу, но и в полной мере проявить свои управленческие навыки. Отбор первого года уже завершен, с сентября обучение стартует для 20 участников СВО.
Еще в ходе встречи губернатор выслушал инициативы участников СВО, ветеранов Великой Отечественной войны и афганских кампаний. Например, ветеран Николай Борисов, который отпраздновал уже 100-летний юбилей, до сих пор занимается архивной работой — восстановлением имен героев, павших в боях за Воронеж. Ветеран выразил озабоченность медленными темпами этой работы. В свою очередь Герой России Юрий Ераховец предложил активизировать поисковую деятельность, привлекая школы и молодежные организации, а еще в рамках сотрудничества с Беларусью организовать «Вахты памяти» для поиска погибших уроженцев Воронежской области на территории республики. Губернатор поддержал эту инициативу. Прозвучало и предложение учредить высшую региональную награду для отличившихся участников СВО, а директор Центра тактической подготовки Денис Рубащенко выступил с инициативой организации курсов парашютной подготовки для курсантов кадетских корпусов и юнармейских отрядов. Глава региона поручил проработать и эти инициативы. Кроме того, ветераны предложили обновить программу патриотического воспитания, сделав ее привлекательнее для молодого поколения. В конце встречи ветераны и участники СВО поблагодарили региональные власти за поддержку.