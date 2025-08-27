Губернатор обсудил с участниками СВО их инициативы во время встречи в музее ВДВ

Также глава региона выразил признательность всем собравшимся за проявленную стойкость и героизм на поле боя. Особо обратил губернатор во время беседы на важность всесторонней поддержки участников СВО и их семей. Сейчас в воронежском регионе реализуются 57 мер такой поддержки. Это помощь в обучении, лечении, трудоустройстве и психологической реабилитации. Одной из ключевых своих задач в областном правительстве называют адаптацию ветеранов СВО к мирной жизни. Именно в этом направлении работают проекты «Будем жить и “Вместе рядом”. Для помощи участникам СВО также задействовали социальных координаторов, они обеспечивают адресную помощь — уже оказано более 46 тысяч услуг. Ну и, конечно, активно в Воронежской области реализуют программу “Герои Земли Воронежской”. Как отметил Александр Гусев, с ее помощью участники Специальной военной операции смогут не только получить хорошую работу, но и в полной мере проявить свои управленческие навыки. Отбор первого года уже завершен, с сентября обучение стартует для 20 участников СВО.